WhatsApp Web permette di fermare e continuare gli audio, ma ancora in beta

Nel corso dei mesi, le pagine di WABetaInfo sono sempre pronte a fornire alla community interessanti anticipazioni in merito alle novità pronte a giungere sulla piattaforma di WhatsApp, ed è da poco stata suggerita una funzionalità che dovrebbe presentarsi nel giro di poco tempo sulla piattaforma Web.

Come mostrato anche dai primi screenshot, il tutto è infatti disponibile in fase di testing, il che lascia che alcuni utenti possano già mettere mano sulla funzionalità e provarla ancora prima che questa venga rilasciata.

Si parla nello specifico di un nuovo modo di fermare gli audio, un’evoluzione naturale dopo che il processo di sviluppo che ha permesso già da tempo agli utenti di fermare gli audio è iniziato. Attualmente, quando si decide di mettere pausa a un vocale, si ha modo solamente di poterlo ascoltare prima di inviarlo, sicuramente una possibilità alquanto utile, ma che comunque risulta efficace solamente in alcuni specifici casi.

Quello che manca è la possibilità di riprendere la registrazione esattamente dove questa è stata interrotta, al fine ad esempio di prendere fiato e riorganizzare le idee mentre si registra, per poi continuare, o magari non dover procedere alla realizzazione di un secondo audio quando -. per un qualunque motivo involontario – si mette in pausa un vocale.

La funzionalità, visto che come riportato sulle pagine di WABetaInfo risulta già funzionante sulla piattaforma Web, dovrebbe essere rilasciata per tutti nel giro di non poco tempo, anche se come sappiamo la compagnia lascia sempre che tutte le nuove funzionalità possano essere testate al meglio prima del rilascio. Restiamo in attesa di scoprire quando finalmente non sarà necessario di tanto in tanto dover iniziare un audio chiedendo scusa per la precedente interruzione involontaria, mentre ovviamente rimarrà la possibilità di ascoltare quanto registrato ed inviare il tutto così com’è.