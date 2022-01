Samsung mostra in video gli schermi multi-foldable

Siamo ancora in attesa di scoprire in che modo Samsung continuerà a evolvere le proprie potenzialità nel mercato mobile grazie al rilascio di nuovi dispositivi che traggono vantaggi dalla tecnologia degli schermi pieghevoli. In uno spot dedicato ai display OLED, la compagnia ha però anticipato un importante prodotto di cui si parla ormai da diverso tempo, uno schermo multi-foldable particolarmente interessante, che si è già fatto vedere in azione in un breve spezzone.

Il dispositivo in questione, come potete vedere nel video presente qui di seguito, dovrebbe presentarsi sul mercato con una doppia cerniera, in grado di ridurre le sue dimensioni fino a quelle di un telefono “standard”, ma permettendo agli utenti di aprirlo completamente per avere davanti un vero e proprio tablet, ovviamente in alcuni contesti molto più comodo da utilizzare, grazie alla presenza di uno spazio maggiore.

Per ora, si tratta solamente di un’anticipazione arrivata da uno spot, e infatti non abbiamo alcun dettaglio in merito alle potenzialità del dispositivo, che dopo essersi fatto vedere per la prima volta dal vivo, potrebbe essere svelato da parte della compagnia nel giro di davvero poco tempo. Resta ovviamente da vedere se quello utilizzato nel video sarà davvero il dispositivo in questione, o se quando Samsung presenterà ufficialmente l’atteso telefono opterà delle variazioni.

Parlano proprio della posizione del colosso sudcoreano nel mercato dei pieghevoli, Samsung è stata definita “indietro” per quel che riguarda invece le questioni legate al metaverso, ne abbiamo parlato in questo approfondimento. All’infuori dei pieghevoli invece, la compagnia dovrebbe avere modo di svelare nel giro di poco tempo i nuovi Samsung Galaxy S22, dispositivi particolarmente attesi che in Italia dovrebbero presentarsi con all’interno i nuovi SoC Exynos 2200. Come approfondito nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link, un leaker potrebbe aver anticipato da poco la data d’uscita precisa dei telefoni.