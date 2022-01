Samsung è avanti sui pieghevoli, ma “indietro nel campo del metaverso”

Stando a The Korea Herald, pare che Samsung sia particolarmente avanti per quel che riguarda il mondo dei pieghevoli, al contrario del metaverso.

Abbiamo visto nel corso degli ultimi anni moltissime compagnie rincorrere determinati trend con le proprie linee di prodotti, e parlando di Samsung, è impossibile non riconoscere come questa sia particolarmente avanti nel mondo dei dispositivi pieghevoli.

All’infuori di quanto in sviluppo, il colosso sudcoreano è già riuscito a imporre nuovi standard grazie ai propri Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, ma all’effettivo sembra che ci sia un altro campo dove la compagnia non brilla a livello di avanzamento tecnologico.

Si parla nello specifico di un report di The Korea Herald, il quale ha sottolineato come la compagnia, nonostante abbia a che fare con la produzione di dispositivi per la realtà aumentata, sia particolarmente indietro per quel che riguarda il mondo del metaverso.

Si tratta all’effettivo, com’è ormai noto, e com’è stato sottolineato anche dal cambio di nome di Facebook in Meta, di un settore ormai in grande crescita, che potrebbe essere il nuovo punto di svolta di internet. Resta ovviamente da vedere, nonostante quanto anticipato dal report, se il colosso avrà modo di mettersi in pari anche in questo settore, mentre continuerà di sicuro a continuare a portare avanti la propria posizione di supremazia del mercato dei dispositivi pieghevoli.