Occhiali neri: foto e sinossi ufficiali del nuovo film di Dario Argento

Occhiali Neri è il nuovo, attesissimo film del maestro dell’horror Dario Argento, icona mondiale del cinema di genere che ha segnato intere generazioni con il suo stile inconfondibile e senza tempo: vi presentiamo le prime foto ufficiali e la sinossi della pellicola, che verrà presentata in anteprima alla 72ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Roma. L’eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate. È il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente. Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall’accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Ossessionati dal sangue che li circonda, saranno uniti dalla paura e dalla disperata ricerca di una via di scampo, perché l’assassino non vuole rinunciare alle sue prede. Chi si salverà?

Nel cast, Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli e Xinyu Zhang.

Il film, una coproduzione Italia-Francia, è prodotto da Conchita Airoldi e Laurentina Guidotti per Urania Pictures e Getaway Films, in collaborazione con RAI Cinema e CINE+. Verrà prossimamente distribuito nei cinema italiani da Vision Distribution.

