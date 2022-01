Moonfall: il suggestivo poster IMAX del film di Roland Emmerich

In vista dell’uscita a febbraio nei cinema americani di Moonfall, considerando che il film arriverà anche nelle sale IMAX, è stato pubblicato un poster del lungometraggio piuttosto suggestivo, che esalta tutta la carica sci-fi del film.

Ecco il poster IMAX di Moonfall.

David Spitz di Lionsgate ha dichiarato:

Roland Emmerich è un maestro che ha creato dello spettacolare intrattenimento, con grandi effetti, che hanno migliorato l’esperienza degli spettatori che hanno visto i suoi film nelle sale IMAX.

I protagonisti del film sono Halle Berry e Patrick Wilson. Questa la sinossi ufficiale:

Una forza misteriosa manda la Luna in rotta di collisione con la Terra minacciando la vita sul pianeta. Poche settimane prima dell’impatto, l’ex astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare il mondo, ma solo l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un’impossibile missione nello spazio, solo per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.

Moonfall arriverà al cinema negli Stati Uniti il 3 febbraio, mentre in Italia è atteso per il 17 marzo.