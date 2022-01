Mercedes si allea con Luminar: fornirà i sensori per la guida autonoma di domani

Mercedes-Benz ha acquisito parte delle quote di Luminar, startup specializzata nella produzione di sensori LiDAR per la guida autonoma. L’accordo, oltre all’acquisizione di quote per un totale di 1,5 milioni di azioni, prevede proprio che Mercedes utilizzi i sensori della Luminar per le sue auto di prossima generazione.

Mercedes-Benz ha acquistato 20,2 milioni di dollari in azioni della Luminar, una startup che produce sensori LiDAR per le auto a guida autonoma e semi-autonoma

Mercedes oggi controlla meno dell’1% delle azioni dell’azienda con sede ad Orlando, in Florida.

I sensori LiDAR sono fondamentali per le tecnologie di guida autonoma e sono alla base dei principali sistemi di computer vision: consentono al veicolo di identificare e riconoscere gli spazi e gli oggetti circostanti, inclusi gli altri veicoli, i pedoni ed eventuali ostacoli.

Mercedes-Benz non ha ancora annunciato su quali veicoli intende portare i sensori della Luminar. Sappiamo tuttavia che la Mercedes Classe S in uscita nel 2023 e l’EQS saranno dotate di Drive Pilot, il software per la guida autonoma di Livello 3 del produttore tedesco.

Mercedes ha già ricevuto un’autorizzazione dal governo tedesco. Inizialmente la guida autonoma di Livello 3 – che richiede una certa misura di mappatura delle autostrade -, sarà disponibile esclusivamente in Germania.

Come parte dell’accordo, Luminar potrà utilizzare i dati prodotti dai veicoli di Mercedes-Benz per migliorare la sua tecnologia hardware e software.