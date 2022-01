Il primo supermercato senza casse di Aldi: grazie all’IA, si esce senza pagare

Aldi ha aperto un supermercato senza casse. Funziona in modo simile a quelli di Amazon: l'IA riconosce automaticamente i prodotti prelevati.

Aldi ha aperto il suo primo punto vendita senza casse. È una delle prime catene di supermercati europei a puntare su questa nuova tecnologia. Aldi, che ha sede in Germania e diversi punti vendita anche in Italia, ha aperto il suo primo supermercato senza casse a Londra, nel distretto di Greenwich.

Funziona tutto con un’app chiamata Shop & Go. Oltre agli ovvi vantaggi per la catena – con una riduzione dei costi fissi per il personale -, la nuova soluzione dovrebbe garantire una nuova esperienza di spesa, più rapida e senza lunghe code.

La tecnologia scelta da Aldi ricorda la soluzione già sperimentata da Amazon negli USA con la catena di supermercati Amazon Go: telecamere e sensori rilevano automaticamente i prodotti prelevati dai clienti. L’intelligenza artificiale è in grado di riconoscere automaticamente anche quando il cliente decide di annullare un acquisto, rimettendo nel suo scaffale un prodotto prelevato precedentemente.

Il cliente non deve fare altro che uscire dal negozio, senza dover mettere mano a carta di credito o contanti. L’importo della spesa verrà addebitato automaticamente sul conto del cliente.

C’è anche il reparto degli alcolici. Per evitare che vengano acquistati dai minori, i clienti dovranno verificare la loro età attraverso il riconoscimento facciale. È comunque possibile utilizzare anche altre opzioni di verifica, ad esempio mostrano la carta d’identità ad un dipendente.

In Regno Unito già diverse catene hanno aperto i loro primi punti vendita senza casse. Tra queste Tesco e anche Sainsbury’s, che ha scelto di utilizzare proprio la tecnologia sviluppata da Amazon.