Google sarebbe al lavoro su un headset AR

Stando a quanto riportato sulle pagine di The Verge, Google è attualmente al lavoro su un headset AR forse in arrivo nel 2024.

Sembra che Google abbia deciso di competere con Apple, Meta e Microsoft anche sul campo degli headset AR, e sarebbe infatti al lavoro su un dispositivo da ormai diverso tempo, anche grazie a quanto ottenuto in seguito all’acquisizione di North. Parliamo nello specifico di un dispositivo che stando a quanto riportato sulle pagine di The Verge viene internamente definito come Project Iris, e dovrebbe presentarsi con diverse funzionalità a dir poco interessanti al lancio, non ancora però vicino.

Nello specifico, pare che il device – nel caso in cui tutto andasse per il verso giusto nel processo di sviluppo – si presenterà solamente nel 2024, in un periodo non meglio precisato. A quanto pare, per combattere la concorrenza con un articolo ben diverso rispetto a quanto fatto fino a oggi, Project Iris includerà un Apple Silicon in grado di ricevere supporto esterno per quel che riguarda la potenza computazionale grazie ai server della compagnia. Pare infatti che il dispositivo fungerà da stand-alone, anche se è bene considerare che abbiamo a che fare con un report e che il tutto potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi e anni.

Fra i dettagli, troviamo il fatto che il nuovo headset dovrebbe essere in grado di riprodurre l’ambiente circostante, usando dei data center per ricostruire il tutto. Pare che al momento i primi prototipi somiglino a degli occhiali abbastanza spessi (gli Ski Goggles), e che un team di circa 300 persone sia al lavoro sul progetto, non certo poche di conseguenza.

Staremo a vedere se grazie a qualche teaser il colosso avrà modo di confermare i propri piani in tal senso, o se per il momento servirà “dimenticarsi” di questo report in attesa del 2024, sempre che la finestra di lancio anticipata da The Verge venga all’effettivo rispettata.