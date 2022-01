Ennio: trailer, foto e due spot del film di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone

Presentato con successo Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e al Bif&st, arriverà il 29 e 30 gennaio in anteprima e dal 17 febbraio in tutti i cinema il documentario Ennio, di Giuseppe Tornatore: ecco trailer, foto e due spot della pellicola.

“Ennio” racconta Morricone attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi – come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen – scene di fiction, musiche e immagini d’archivio.

Queste le parole di Tornatore a proposito del Maestro Morricone:

Ho lavorato venticinque anni con Ennio Morricone. Ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il mio sogno.