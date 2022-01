Creed 3: iniziate le riprese del film sequel con Michael B. Jordan

Michael B. Jordan è stato visto sul set di Atlanta di Creed 3, pronto per tornare a vestire i panni di Adonis, e per dirigere il film.

La riprese di Creed 3 sono iniziate, e Michael B. Jordan è stato visto sul set pronto a vestire i panni di Adonis. La fota che mostra Michael B. Jordan in Creed 3 è state pubblicata sul Daily Mail, ed ha rivelato l’inizio della produzione ad Atlanta, in Georgia.

Il lungometraggio sarà il primo che vedrà Jordan fare non solo da protagonista, ma anche cimentarsi dietro la macchina da presa come regista. Dovrebbe essere anche il primo film del franchise di Rocky che non vedrà presente Sylvester Stallone ed il suo Rocky.

Lo stesso Michael B. Jordan ha dichiarato qualche tempo fa sull’assenza di Stallone da Creed 3:

Sicuramente Sly farà sapere perché ha deciso di non esserci per Creed III, però ci sarà sempre un po’ di Rocky in Adonis. Però è anche vero che questo è un franchise dedicato a Creed, e vogliamo costruire un mondo che prosegua il racconto attorno al personaggio, e che vada avanti. Ci sarà sempre rispetto e tantissimo affetto per ciò che ha creato, ma allo stesso tempo dobbiamo portare avanti l’universo di Adonis.

La sceneggiatura di Creed 3 è opera di Zach Baylin e Keenan Coogler, nel film ritroveremo Tessa Thompson e Phylicia Rashad nei panni di Bianca e Mary Anne.