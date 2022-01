Apple spiega come pulire il panno per la pulizia da 25 euro

Dopo aver lanciato sul mercato un panno per la pulizia dei dispositivi che costa ben 25 euro, la compagnia spiega come pulirlo accuratamente.

Vi ricordate di quanto Apple ha lanciato un panno per la pulizia ufficiale da ben 25 euro? Abbiamo approfondito il tutto nell’articolo che trovate a questo link. Parliamo di un “dispositivo” pensato proprio per i prodotti della compagnia, che visto il suo prezzo, e visto il suo trattamento da parte della compagnia, è diventato un meme nel giro di poco tempo.

Non poteva quindi mancare un ulteriore infornata di curiosità in merito all’articolo, anche questa volta direttamente da parte di Apple, che infatti sulla pagina di supporto ha spiegato come pulire il panno, che ovviamente deve risultare ben curato per riuscire a pulire i dispositivi della compagnia senza creare problemi. Trovate qui di seguito la procedura divisa per punti:

Lavare a mano il panno con acqua e sapone per i piatti Sciacquare vigorosamente Lasciare il panno ad asciugare per un minimo di 24 ore

Inutile dire che la procedura è tutt’altro che complessa, ed è anzi abbastanza intuibile, visto che si tratta dello stesso processo utilizzabile per qualunque altro panno simile, ma che forse serve ad evitare chi proverà a pulire il dispositivo in lavatrice o con qualche prodotto non indicato.