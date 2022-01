YouTube Premium e Music: arriva l’abbonamento annuale (e si risparmia)

Google ha annunciato due nuovi abbonamenti annuali per YouTube Premium e YouTube Music. I nuovi piani garantiscono un cospicuo risparmio rispetto alla formula mensile, che fino ad oggi era l’unica prevista. Purtroppo i nuovi abbonamenti annuali, al momento, sono disponibili esclusivamente in alcuni paesi e tra questi non figura l’Italia.

Il nuovo abbonamento annuale a YouTube Premium è disponibile esclusivamente in Canada, Stati Uniti, Messico, Brasile, Russia, Turchia, Germania, Tailandia, India e Giappone.

Non è difficile immaginare che in futuro il nuovo abbonamento possa arrivare anche in Italia. Quantomeno è auspicabile, contando che pagando in un’unica soluzione i 12 mesi di abbonamento garantisce un risparmio non indifferente.

In Germania YouTube Premium viene ora proposto ad un prezzo di 107,99 euro per 12 mesi. Si risparmiano esattamente 35,89 euro rispetto alla precedente formula (11,99 euro al mese, per 12 mesi).

Stessa storia se ci si vuole abbonare esclusivamente a YouTube Music: 89,99 euro in anticipo, contro i 119,88 euro che si pagando dilazionando la spesa di mese in mese.

In modo simile a quanto avviene con Disney+, l’abbonamento viene rinnovato automaticamente ogni 12 mesi.

Attualmente l’abbonamento annuale è sottoscrivibile esclusivamente da browser, oppure da smartphone / tablet Android. Non è invece possibile abbonarsi da iOS.