Torrebruma: trailer del nuovo larp tutto italiano ispirato a Harry Potter

Un intero mondo da esplorare, tantissimi nuovi amici, misteri, lezioni, pozioni: questo e molto altro è Torrebruma, l’evento di Gioco di Ruolo dal Vivo dedicato alle ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Dopo l’enorme successo dei nove episodi di Arcaniversitas e Magicampus, Eryados presenta il primo appuntamento con la nuova serie larp ambientata nel mondo magico italiano.

In tanti hanno sognato di trovare un gufo fuori dalla finestra pronto a recapitare “quella” famosa lettera: dal 2016 l’associazione culturale Eryados ha realizzato questo sogno per decine di giocatori dagli 11 ai 99 anni, e ora si approssima a portare a compimento il primo evento pensato appositamente per il pubblico dei giovanissimi.

Il primo Torrebruma Day si terrà sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022 a Bagno a Ripoli (FI): il Mondo Magico italiano immaginato da Eryados è ispirato a quello visto in Harry Potter e perfettamente aderente al canone originale, aggiungendo tuttavia una montagna di lore riguardante la comunità magica italiana, mai accennata nei romanzi della saga.

Smistato nelle quattro case Cervomanto, Forteguscio, Lestapiuma e Scorpioscuro, ogni studente seguirà le lezioni di Incantesimi, Pozioni, Erbologia, Cura delle Creature Magiche, Difesa contro le Arti Oscure e molte altre materie sotto la sapiente guida di professori e personalità del mondo magico. Naturalmente, le lezioni sono solo l’inizio delle avventure che aspettano i giocatori, che si troveranno ad avere a che fare con misteri, bizzarri personaggi e avventure che li spingeranno all’interazione, all’approfondimento e alla curiosità, alla solidarietà e alla collaborazione.

Torrebruma è un gioco divertente e unico nel suo genere che stimola l’intelligenza e contribuisce all’assimilazione dei valori già presenti nell’opera letteraria a cui si ispira.

Sarà proprio come vivere in un film… ma in prima persona.

Per tutte le info in merito esiste il sito ufficiale: e per gli aspiranti maghi più cresciuti, Eryados ha in serbo interessanti sorprese per il 2023.

