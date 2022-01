La Tempesta: BAO pubblica il finale de La Lega degli Straordinari Gentlemen

La Tempesta, atteso capitolo conclusivo della saga di culto di Alan Moore e Kevin O'Neill, La Lega degli Straordinari Gentlemen, arriva in libreria con Bao.

BAO Publishing annuncia l’uscita in libreria e fumetteria di La Tempesta, l’ultimo capitolo inedito de La Lega degli Straordinari Gentlemen, serie di culto di Alan Moore e Kevin O’Neill, dal 27 gennaio 2022.

Nel 1999 Alan Moore e Kevin O’Neill hanno realizzato la prima storia della Lega degli Straordinari Gentlemen. Quello che era nato come un affettuoso tributo alla letteratura degli eroi di epoca vittoriana si è trasformato, negli anni, in un universo coerente. Ora il quarto volume conclude definitivamente la saga, toccando ogni aspetto tematico e temporale mai affrontato nei tre volumi precedenti e negli spin-off.

Le sezioni ambientate nel Mondo fiammeggiante sono in 3D, da leggere con appositi occhialini in dotazione nel volume. Un libro denso, intenso, emozionante, con un ampio apparato di para testi che è anche il commiato finale di due giganti assoluti del Fumetto mondiale, che con questa opera si ritirano a vita privata. E rende chiaro che l’idea nata più di vent’anni fa come omaggio a un genere letterario del passato è diventata qualcosa di molto più grande, ambizioso, profondo.

