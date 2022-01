High School Musical: The Musical: La Serie 3, iniziate le riprese della nuova stagione

Adrian Lyles e Saylor Bell si aggiungono al cast di High School Musical: The Musical: La Serie 3, insieme alle guest star Corbin Bleu, Meg Donnelly e Jason Earles.

Sono iniziate a Los Angeles le riprese della terza stagione dell’acclamata serie originale Disney+, High School Musical: The Musical: La Serie 3. Creata e prodotta da Tim Federle, la terza stagione è ambientata a Camp Shallow Lake, un campo estivo a conduzione familiare in California, dove i Wildcats e i loro compagni metteranno in scena una produzione di Frozen e determineranno chi sarà “il migliore sulla neve”.

I nuovi volti che si uniscono al cast in questa stagione includono il nuovo arrivato Adrian Lyles e Saylor Bell (Non sono stato io) come personaggi ricorrenti nella serie e le guest star Corbin Bleu (dal franchise Disney High School Musical), Meg Donnelly (dal franchise Disney ZOMBIES) e Jason Earles (Hannah Montana). Oltre alle musiche di Frozen, nella terza stagione ci saranno anche quelle di Camp Rock e del franchise di High School Musical.

Il nuovo cast di High School Musical: The Musical: La Serie si unisce a quello delle prime due stagioni che include Joshua Bassett (“Ricky”), Matt Cornett (“E.J.”), Sofia Wylie (“Gina”), Julia Lester (“Ashlyn”), Dara Reneé (“Kourtney”), Frankie Rodriguez (“Carlos”), Kate Reinders (“Miss Jenn”), Olivia Rose Keegan (“Lily”) e Olivia Rodrigo (“Nini”).

Di seguito i dettagli sugli attori che si uniranno al cast della serie:

Adrian Lyles (Series Regular) nel ruolo di “Jet”, il misterioso nuovo ragazzo di Camp Shallow Lake. Rappresentante del prestigioso YoungArts Award della National Foundation for the Advancement of Artists, Lyles ha iniziato a suonare il piano quando aveva tre anni e ha girato il suo primo spot all’età di quattro. Nato in Florida, ha ottenuto vari lavori nel campo della stampa e degli spot pubblicitari, tra cui per Six Flags e Guitars and Growlers. Oltre a recitare, Lyles collabora con Melody of Hope, un’organizzazione no-profit che supporta e sostiene attraverso la musica le organizzazioni no-profit dell’area Dallas-Fort Worth Metroplex.

Saylor Bell (Series Regular) nel ruolo di “Maddox”, una ragazza appassionata di tecnologia dagli occhi brillanti e dalla mente sveglia, che segue sempre le regole. Proveniente da Chicago e da una famiglia di attori, Bell è apparsa in Mom, Lo show di Big Show e New Girl così come in Non sono stato io di Disney Channel.

Corbin Bleu (Guest Star) nei panni di se stesso, star del franchise High School Musical. Meglio conosciuto per il suo ruolo di Chad Danforth nel franchise di High School Musical, Bleu ha recentemente recitato nei film per la TV Love, For Real e A Christmas Dance Reunion. I personaggi che ha interpretato a Broadway includono Lucentio/Bill Calhoun nel revival nominato ai Tony Award di Kiss Me Kate, Jesus in Godspell, Usnavi in In the Heights e Ted Hanover nella produzione nominata ai Tony Award, Holiday Inn, di Irving Berlin, che gli ha fatto vincere il Chita Rivera Award come Outstanding Male Dancer in a Broadway Show.

Meg Donnelly (Guest Star) nei panni di “Val”, una sicura e divertente studentessa universitaria ed esperta di campeggio diventata consulente in formazione, che è pronta a coreografare la produzione estiva di Frozen. Cantante, musicista e ballerina affermata, la Donnelly è ben nota per i suoi ruoli da protagonista come Addison nel popolare franchise Disney ZOMBIES e Taylor Otto nella serie comedy di successo di ABC American Housewife. Si è esibita al fianco di artisti del calibro di Steve Aoki, Avril Lavigne e Alessia Cara, e il suo album di debutto “trust” (2019) contiene brani con KOTA The Friend e 2 Milly.

Jason Earles (Guest Star) nel ruolo di “Dewey Wood”, sfrontato e guastafeste direttore di Camp Shallow Lake. Earles ha trascorso gli ultimi due decenni lavorando come attore, produttore e regista di successo. Meglio conosciuto nei panni di Jackson Stewart in Hannah Montana e Hannah Montana: The Movie e come Rudy Gillespie e Bobby Wasabi in Kickin’ It – A colpi di karate, Earles è stato l’acting coach del cast per le prime due stagioni di High School Musical: The Musical: La Serie. Ha avuto il piacere di lavorare al fianco di personaggi come Larry David, Brooke Shields, Vicki Lawrence, Dolly Parton in Hannah Montana, James Spader in Boston Legal, Michael Chiklis in The Shield e Nic Cage in Il mistero dei Templari – National Treasure.

Le prime due stagioni della serie vincitrice del GLAAD Media Award sono disponibili in streaming solo su Disney+.

