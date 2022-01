Chiude definitivamente YouTube Originals, l’anti-Netflix di Google

Chiude YouTube Originals, la divisione incaricata di produrre contenuti esclusivi e ad alto budget per gli abbonati al servizio YouTube Premium. Dalla fucina di YouTube Originals era nata anche la prima stagione dell’apprezzata serie Cobra Kai, poi passata a Netflix. Il primo episodio della serie pubblicato su YouTube era stato visto da 130 milioni di utenti.

La divisione YouTube Originals verrà chiusa completamente. Susanne Daniels, che era stata a lungo la responsabile dei contenuti originali di YouTube, lascerà l’azienda a marzo.

Secondo ArsTechnica, si tratta dell’ennesimo fallimento della strategia di YouTube:

YouTube è, di fatto, IL sito dedicato ai video. Eppure Google insiste nel voler inseguire i trend del momento in modo effimero. YouTube Shorts è un clone di TikTok. YouTube Gaming è un clone di Twitch. YouTube Stories doveva essere una risposta a Snapchat. YouTube Originals doveva inseguire il successo di Netflix, in un momento in cui la piattaforma rivale vinceva premi con show come House of Cards e Orange is the New Black. All’epoca il servizio da 12 dollari al mese si chiamava YouTube Red, mentre i suoi prodotti venivano chiamati YouTube Red Originals.