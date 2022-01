Xiaomi vuole produrre uno smartphone pieghevole realmente economico

Xiaomi vuole portare una ventata di aria fresca nel settore degli smartphone pieghevoli. Il colosso cinese starebbe lavorando ad un device di fascia medio-bassa, in grado di rubare terreno al Galaxy Z Flip 3, attuale re del segmento dei pieghevoli a conchiglia (quelli che una volta chiusi diventano una mattonella compatta).

A parlarne è la pagina Digital Chat Station, che ha condiviso diversi rumor interessanti sul social cinese Weibo. Xiaomi starebbe puntando tutto sul pubblico femminile. Per farlo proporrà il suo smartphone pieghevole come un device estremamente leggero e sottile. Il pubblico femminile rappresenta uno dei target più importanti del mercato degli smartphone pieghevoli a conchiglia.

Ricordiamo che in Corea del Sud il Galaxy Z Flip 3 ha ottenuto un enorme successo ed è diventato recentemente lo smartphone più venduto in assoluto. Sebbene in occidente siano ancora un prodotto di nicchia, nell’enorme mercato asiatico la mania per i pieghevoli sta pian piano prendendo piede, e questo ben spiega l’interesse crescente dei brand cinesi per questo segmento.

Secondo Digital Chat Station, il device monterà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 e potrebbe, poi, avere uno schermo FullHD+ ad elevato refresh rate (120Hz).

Il nuovo pieghevole di Xiaomi potrebbe venire proposto ad un prezzo compreso vicino ai 600-700 euro fin dal lancio. Prezzo raggiunto dal Galaxy Z Flip 3 solamente di recente, e solamente grazie ad alcune offerte a tempo limitato. In copertina: un render non ufficiale immagina il futuro pieghevole clamshell di Xiaomi.