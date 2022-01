Wikitrivia è un divertente gioco online per i nerd della storia

Wikitrivia è un gioco online che sta riscuotendo molto successo sui social. Il suo creatore lo descrive così: "Wikidata trasformato in un gioco di carte trivia".

Si chiama Wikitrivia, ed è un gioco pensato per i nerd della storia e, in particolare, gli amanti delle date. Ad ogni match il giocatore riceve una nuova carta, ognuna con un evento diverso. Ad esempio le opzioni potrebbero essere: “La presa della Bastiglia”, “La caduta del muro di Berlino” e “L’invasione della baia dei Porci”. Man mano che si ricevono nuovi eventi, l’obiettivo è mettere le carte nell’ordine cronologico corretto. Si possono fare massimo tre errori, poi arriva il game over.

Wikitrivia è stato inventato da Tom Watson, che lo descrive come “Wikidata trasformato in un gioco di carte trivia”, mentre altri utenti lo hanno definito “un clone di Timeline ma con le carte”.

In caso di game over si perdono tutte le carte e bisogna ricominciare da capo. È ovviamente possibile sfidare i propri amici, confrontando poi il numero di match vinti di fila.

The Verge spiega che il gioco può essere anche riprodotto da smartphone, ma che probabilmente è più facile giocarlo usando uno schermo di grandi dimensioni, come quello di un computer o di un tablet.

Siccome le informazioni di Wikitrivia vengono prese da Wikidata, può succedere che alcune carte menzionino direttamente l’anno dell’evento nel titolo della carta, compromettendo l’esperienza di gioco. Alcuni utenti hanno poi segnalato che, ogni tanto, il gioco potrebbe contenere degli errori (ad esempio errori di battitura nel titolo delle carte, oppure date sbagliate, di poco o di molto).

Insomma, il progetto non è perfetto, ma ciononostante sta ottenendo un enorme successo tra gli appassionati del genere.