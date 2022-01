The Boys Presents: Diabolical – Il primo filmato sulla serie animata di Prime Video

Prime Video ha pubblicato il primo filmato dedicato a The Boys Presents: Diabolical, la serie animata spin-off tratta dal popolare telefilm, e così come si può vedere in questo First Look, anche Diabolical avrà un alto tasso di violenza a farla da padrone.

Ecco il first look di The Boys Presents: Diabolical.

Nel filmato possiamo vedere un bambino che sprigiona involontariamente i suoi poteri su un gruppo di militari che faranno una brutta fine. La serie sarà divisa in otto episodi della durata che andrà dai 12 ai 14 minuti.

Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha detto sulla serie:

Sorpesa! Abbiamo quasi finito di realizzare gli otto episodi della serie animata Diabolical. Ci siamo uniti assieme ad un gruppo incredibile di creatori con una sola regola, di divertirci e di non avere regole. Si tratterà di otto episodi divertenti, scioccanti, violenti ed emozionanti. Se credete che The Boys possa essere folle, non avete ancora visto questo.

A realizzare lo show sono stati Garth Ennis, Awkwafina, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland and Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

The Boys Presents: Diabolical farà il suo esordio su Prime Video il 4 marzo.