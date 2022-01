Scissione: il trailer ufficiale della serie thriller di Apple TV+ diretta da Ben Stiler in uscita a febbraio

Arriverà sulla piattaforma streaming Apple TV+ il 18 febbraio la serie thriller Severance, in Italia intitolata Scissione, che è stata diretta e prodotta da Ben Stiller e creata da Dan Erickson, di cui è stato da poco diffuso online il trailer ufficiale che ne presenta alcuni estratti.

Qui sotto trovate il trailer ufficiale di Scissione.

La serie TV è stata presentata come una sorta di Black Mirror, che vedrà il personaggio di Mark Scout (interpretato da Adam Scott) che fa da leader di una misteriosa compagnia i cui impiegati si sono sottoposti ad una procedura che separa la memoria tra ciò che rappresenta il loro lavoro e le loro vite personali. Ad un certo punto, però, Mark si dovrà confrontare con la vera natura del suo lavoro, e di sé stesso.

Il cast della serie vede presenti anche Christopher Walken, Patricia Arquette (Escape at Dannemora), John Turturro (The Night Of) e Dichen Lachman (Altered Carbon), oltre a Britt Lower (Man Seeking Woman), Zach Cherry (The Last O.G.), Jen Tullock (The Coop), Tramell Tillman (Godfather of Harlem) e Michael Chernus (Orange Is the New Black).

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata alla serie TV Scissione: