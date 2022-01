LEGO Ideas Il Mappamondo disponibile dall’1 febbraio: ecco tutti i dettagli

Esploratori, preparatevi all’avventura! Il Gruppo LEGO ha rivelato il LEGO Ideas “Il Mappamondo”, per accendere l’immaginazione degli appassionati viaggiatori, esplorare nuovi luoghi mattoncino dopo mattoncino e costruire nuovi ricordi.

Il set, composto da 2.585 pezzi, mostra uno splendido e realistico globo terrestre realizzato con mattoncini vintage e tutto da personalizzare. A rendere ancora più speciale il modellino, i nomi stampati dei continenti e degli oceani che si illuminano al buio, in modo da poter vedere in ogni momento il proprio posto preferito del mondo. Inoltre, una volta completata la costruzione, i fan potranno ammirare il mappamondo girare per davvero: la prima volta per un set LEGO.

Ecco le immagini dedicate.

L’idea è stata presentata sulla piattaforma LEGO Ideas, un’iniziativa LEGO che permette ai fan di presentare le proprie creazioni di mattoncini per trasformarle in realtà, una volta raggiunti i voti necessari. Creatore del concept LEGO Ideas “Il Mappamondo” è il fan francese Guillaume Roussel, che ha tratto ispirazione dai racconti di Jules Verne.

Parlando di come è nato questo progetto, Guillaume ha detto:

Quando ho iniziato a pensare al design, mi sono chiesto cosa potesse essere creativo, educativo e rappresentare contemporaneamente la maggior parte del mondo. E la risposta è stata semplicemente ‘il mondo stesso’.

Federico Begher, Head of Global Marketing della linea Adults del Gruppo LEGO, ha aggiunto:

La cosa meravigliosa di questo set è che, con un po’ di immaginazione, i fan possono scoprire il mondo attraverso i mattoncini LEGO. Il mappamondo rappresenta sogni e aspirazioni di viaggi futuri, per tutti coloro che sono alla ricerca di un po’ di avventura o per coloro che vogliono conoscere meglio il nostro pianeta. Quando abbiamo esaminato il set di Guillaume, abbiamo percepito la passione che aveva per i viaggi e l’avventura, ma anche il desiderio di ispirare gli appassionati di costruzioni di tutto il mondo. Anche i nostri designer hanno apprezzato molto questo progetto, in particolare la sfida di far girare il modellino.

LEGO Ideas “Il Mappamondo” (21332) sarà disponibile nei LEGO Store e su LEGO.com dal 1° febbraio 2022 e nelle librerie Feltrinelli e su IBS.it dal 1° maggio 2022, al prezzo di 199,99 euro.