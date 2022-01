Il Meraviglioso Inverno di Topolino: il trailer della serie su Disney+ dal 18 febbraio

Ecco il trailer de Il Meraviglioso Inverno di Topolino, la seconda stagione de Il Meraviglioso Mondo di Topolino, in arrivo su Disney+ il 18 febbraio.

Disney+ ha annunciato la data di debutto e ha diffuso il trailer de Il Meraviglioso Inverno di Topolino, lanciando così la seconda stagione de Il Meraviglioso Mondo di Topolino. Questo secondo capitolo è composto da quattro speciali che hanno come tema le stagioni: inverno, primavera, estate e autunno. Il Meraviglioso Inverno di Topolino debutterà il 18 febbraio in esclusiva su Disney+.

Ecco il trailer dedicato a Il Meraviglioso Inverno di Topolino.

Il Meraviglioso Inverno di Topolino mette in luce le divertenti, avventurose e comiche avventure di Topolino, la star numero 1 Disney, ed è rivolto a bambini, famiglie e fan di tutte le età. La serie è prodotta da Disney Television Animation con l’artista e regista Paul Rudish, vincitore di un Emmy Award, in qualità di executive producer e supervising director. Christopher Willis, il compositore dei cortometraggi di Topolino nominato all’Emmy Award, ha realizzato la musica anche per questa serie. Philip Cohen è il produttore della serie.

Il Meraviglioso Inverno di Topolino prosegue il percorso de Il Meraviglioso Mondo di Topolino, che è uscito nel 2020 su Disney+, e che è stato prodotto Disney Television Animation con l’artista e regista vincitore di un Emmy Award, Paul Rudish, nel ruolo di produttore esecutivo e supervising director.