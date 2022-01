Batgirl: foto e video dal set rivelano un Robin inedito

Direttamente dal set di Batgirl, il film per HBO Max con protagonista Leslie Grace, arrivano nuove foto e video con interessanti rivelazioni, come la presenza di Rob

Sembra proprio che il film HBO Max dedicato a Batgirl metterà molta carne al fuoco: la pellicola infatti affonderà fortemente nella mitologia dell’Uomo Pipistrello, attingendo a piene mani dal dittico di film diretti da Tim Burton, come dimostrato anche dalle nuove foto e video trapelati dal set.

Here’s a clearer shot of #Batgirl wearing some sort of goggles 🦇 [📸Splash News] pic.twitter.com/NAYC6bzZdc — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

First set video from the #Batgirl set showcasing @lesliegrace’s Barbra Gordon, Alysia Yeoh, & Director Adil El Arbi 🦇 [UnBoxPHD full video: https://t.co/gTXAWm8JNk] pic.twitter.com/6Sjf3BOJNs — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

First set video of #Batgirl (either stuntwoman or Leslie) in costume 🦇 [🎞 @gryffindorboy30] pic.twitter.com/ddAagCc39u — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

Foto e video che non solo ci mostrano la nostra supereroina sia in azione, col costume d’ordinanza, che in borghese, intenta a fare shopping, ma anche un singolare murale in cui campeggia il Batman di Michael Keaton con a fianco quel che è palesemente Robin… anche se apparentemente non è il Robin introdotto da Joel Schumacher nei suoi due film successivi, che ricordiamo essere in continuity nonostante il cambio di regista e attore protagonista. Il murale appare, in un’altra foto, invecchiato, con la figura di Robin quasi svanita… che simboleggi che il personaggio abbia fatto una brutta fine, similmente a quanto potevamo intuire in Batman v Superman? Lo scopriremo.

Well it’s finally out there. The #Batman Mural was updated last week to include Michael Keaton’s likeness. What are your thoughts?! 🦇 #Batgirl pic.twitter.com/AD2ilYLUGf — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

It’s not a 2nd mural but an updated one. You can still clearly see Robin next to Keaton’s #Batman. This was first spotted early Friday morning when the blue tarp was down briefly 🦇 #Batgirl https://t.co/4S4K7p7MOg pic.twitter.com/a0787RQFC3 — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 17, 2022

In Batgirl Leslie Grace sarà Barbara Gordon / Batgirl e dovrà vedersela contro il Firefly di Brendan Fraser, mentre Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora svelato. Il film arriverà su HBO Max tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2023.

