The Book of Boba Fett: Danny Trejo e la foto dal backstage in cui scherza su Machete

Danny Trejo ha pubblicato una foto dal dietro le quinte del terzo episodio di The Book of Boba Fett, scherzando sul fatto di essere finalmente nello spazio.

Danny Trejo è finalmente riuscito a portare Machete nello spazio, come suggeriva il titolo del promesso (ma mai realizzato) Machete Kill In Space: l’attore difatti è presente in un ruolo nella terza puntata di The Book of Boba Fett e ha pubblicato una foto dal dietro quinte dello show, scherzandoci su.

Machete finally made it into space, Star Wars! It was great working with Temuera Morrison and others on #TheBookOfBobaFett! pic.twitter.com/xtDCivdm68 — Danny Trejo (@officialDannyT) January 15, 2022

Machete alla fine è arrivato nello spazio, Star Wars! È stato grandioso lavorare con Temuera Morrison e gli altri in The Book of Boba Fett.

Nel serial l’attore, grande amico del regista Robert Rodriguez, interpreta il guardiano del mostruoso Rancor di Boba Fett, e nella foto posa proprio con la creatura e Morrison.

Probabilmente non vedremo mai il terzo film di Machete, ma forse possiamo accontentarci, che ne dite?

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian, vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Leggi anche la recensione del terzo episodio: