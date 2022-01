PayPal entrerà nel mondo delle criptovalute con degli Stable Coin?

Si parla da tempo di come PayPal sembra finalmente pronta a lanciarsi nel mondo delle criptovalute grazie a diversi aspetti, come suggerito da diverse importanti fonti, fra cui compare anche un report di Bloomberg (avevamo approfondito il tutto in questo articolo dedicato). Siamo ancora in attesa di ricevere conferme ufficiali sul tutto, ma a quanto pare un portavoce della compagnia ha poco comunicato a CoinDek le proprie intenzioni, e si parla nello specifico della realizzazione di veri e propri Stable Coin originali.

Non abbiamo conferme ufficiali neanche in questo caso, seppur la fonte del report sia molto attendibile, e stando a quel che sappiamo l’ingresso della compagnia nel mondo delle crypto in tal senso sembra abbastanza vicino. Secondo delle fonti, Curv, sussidiaria di PayPal, lavora dal mese di settembre dello scorso anno allo sviluppo di un nuovo Stable Coin, di cui però non abbiamo ancora alcun dettaglio, dal nome alle varie funzionalità.

Ma di che si tratterà, in ogni caso? Il mondo delle criptovalute è particolarmente volatile, dato che conosciamo il fatto che sono presenti oscillazioni di ogni tipo di giorno in giorno, seppur sono presenti alcune eccezioni. Mentre ci troviamo infatti davanti a lotti di criptovalute più grossi come quelli di Bitcoin ed Ethereum, sono anche presenti degli Stable Coin, i quali – in quanto generalmente legati a un valore esterno – non hanno alcun tipo di fluttuazione, se non per cifre che è quasi inutile considerare (come il più o meno 0,001%).

Ovviamente, resta da vedere come il tutto verrà strutturato, ma possiamo aspettarci delle imminenti novità in tal senso da parte della compagnia, la quale sembra avrà presto modo di svelare i suoi piani precisi per quel che riguarda la realizzazione di una Stable Coin originale pronta a lanciarsi sul mercato.