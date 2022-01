Eternals: Chloe Zhao spiega perché il film viene valorizzato dall’IMAX Enhanced

Thor: Love and Thunder: Tessa Thompson racconta la "nuova" Valkyrie

Thor: Love and Thunder: Tessa Thompson racconta la "nuova" Valkyrie

Spider-Man: No Way Home, i concept art della nuova Statua della Libertà

Spider-Man: No Way Home, i concept art della nuova Statua della Libertà

The Santa Clause: Tim Allen sarà nuovamente Babbo Natale nella miniserie Disney+

The Santa Clause: Tim Allen sarà nuovamente Babbo Natale nella miniserie Disney+

La Bella e la Bestia: il prequel live action Disney verrà girato in primavera

La Bella e la Bestia: il prequel live action Disney verrà girato in primavera

Red: i membri della Pixar non sono affatto contenti che il film arrivi direttamente su Disney+

Red: i membri della Pixar non sono affatto contenti che il film arrivi direttamente su Disney+