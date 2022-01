L’offerta di animazione giapponese sulle piattaforme streaming si fa sempre più abbondante e di qualità: che siate fan o meno delle produzioni nipponiche, è probabile che vi siate quali siano i 15 anime da vedere assolutamente su Netflix, per cominciare col piede giusto ad appassionarsi a questo genere di produzione o a riscoprirle, tra grandi classici e nuove proposte.

Si tratta, naturalmente, di una selezione che non ha pretese di essere completa e indiscutibile, quanto piuttosto rappresentativa: di serie altrettanto meritevoli ce ne sono almeno il doppio sulla piattaforma, dunque considerate questa lista come un punto di partenza e non certo di arrivo!

L’attacco dei giganti



In un mondo terrorizzato dai famigerati “giganti” il determinato Eren Yeager è deciso a lottare contro la minaccia che sta invadendo le città degli uomini, minacciando la stessa razza umana. Ma sarà una lotta che pagherà a caro prezzo e cosparsa di lacrime e oscuri segreti venuti alla luce.

Se cercate uno shonen adrenalinico e che non fa sconti, non cercate altrove, L’attacco dei giganti è quel che fa per voi: la storia è fortemente originale e incatena alla poltrona, mentre il gioco al massacro non fa prigionieri.

Demon Slayer



Dopo che un demone stermina la sua famiglia lasciando la sorella nella condizione di mezzodemone, il giovane e idealista Tanjiro intraprende un rischioso viaggio per trovare una cura… e la vendetta. Uno shonen molto classico nelle premesse e nella messa in scena, con nemici-amici, combattimenti all’ultimo sangue, tecniche segrete, storie strappalacrime. Un vero bignami del genere, che non dice nulla di nuovo ma tutto quel che ha da dire è ben pensato. Difatti, è diventato uno dei più grandi successi degli ultimi anni.

My Hero Academia



Ecco un altro dei grandi successi del genere shonen degli ultimi anni: in un mondo futuro in cui l’80% della popolazione sviluppa una qualche sorta di superpotere, il piccolo Izuku sogna di diventare un eroe, pur essendo sprovvisto di poteri. Il suo valore, tuttavia, verrà premiato con un potere speciale che gli permetterà di frequentare l’accademia per giovani supereroi…

Shaman King



Altro giro, altro shonen: questa volta si tratta di un remake, dato che già una volta il manga di Hiroyuki Takei ha ispirato una serie tv, la cui trama però ben presto diverge da quella del fumetto: la nuova versione presente su Netflix, invece, segue alla lettera la storia originaria, che vede lo sciamano guerriero Yoh Asakura intraprendere il duro cammino del torneo rituale che incoronerà il nuovo Shaman King.

Cowboy Bebop



I cacciatori di taglie dall’oscuro passato Spike Spiegel e Jet Black cercano di sbarcare il lunario risolvendo cacce all’uomo più o meno fruttuose in un futuro molto prossimo, in cui l’universo è stato forzatamente colonizzato dopo che il pianeta Terra ha perso le sue innate caratteristiche di abitabilità. Durante le loro peripezie si uniranno a loro una affascinante truffatrice, un giovane hacker e un cane dalla spiccata intelligenza…

Stilosissima e molto più profonda di quanto potrebbe sembrare inizialmente, Cowboy Bebop è una serie da raccomandare anche a chi non ama particolarmente gli anime.

Aggretsuko



Creata dal marchio di lifestyle globale Sanrio, Aggretsuko ha avuto un successo mondiale dal debutto su Netflix come serie di corti animati originale nel 2018. Insoddisfatta del suo lavoro d’ufficio, nel tempo libero il panda rosso venticinquenne Retsuko si distrae dalle sfide quotidiane cantando a squarciagola canzoni heavy metal al karaoke.

Violet Evergarden



Artisticamente superba, la serie vede protagonista Violet, una ragazza traumatizzata dalla guerra, spaventata e priva di emozioni che accetta un nuovo lavoro che, forse, riuscirà a farle riacquistare l’umanità in parte perduta: scrivere missive dense di significato, per lei, per i mittenti e per i riceventi. Su Netflix trovate anche i film complementari alla serie.

Le bizzarre avventure di JoJo



Attraverso i decenni e i secoli si perpetrano le bizzarre avventure degli JoJo, eroi e antieroi appartenenti o legati alla famiglia Joestar che vantano singolari poteri e nemici inquietanti e potentissimi.

Uno shonen pensato e portato avanti come una saga generazionale in giro per il mondo, molto originale nel suo genere e in grado di lasciarvi molto spesso col fiato sospeso.

Death Note



Uno studente decisamente sopra la media vorrebbe portare più giustizia nel mondo. Entrato in possesso di un quaderno dai mortali poteri, decide di amministrare la sua giustizia sommaria in nome della sua presunta superiorità morale. Ergersi a divinità, però, lo porrà presto sullo stesso piano dei criminali che vuole punire, e sulla lista nera dell’Interpol.

Uno shonen come nessun altro, un thriller che ha fatto scuola di cui vi innamorerete.

Beastars

In un mondo in cui convivono bestie di ogni tipo, un lupo gentile vede risvegliarsi i propri istinti predatori quando la sua scuola diventa teatro di un omicidio.

Anime piuttosto recente e piuttosto singolare, affronta temi maturi all’interno di un contesto assolutamente originale. Da scoprire e seguire con attenzione pe via della sua componente psicologica.

Kuroko’s Basket

Immancabile, in una lista del genere, una serie sportiva: tra quelle presenti su Netflix vi consigliamo Kuroko, anime sulla pallacanestro in cui l’apparentemente poco prestante Kuroko si rivela essere un giocatore fondamentale della squadra appena formatasi al liceo Seirin, forte della sua esperienza nell’imbattibile squadra delle scuole medie in cui giocava precedentemente…

Daitarn 3

Altro genere immancabile nella nostra selezione era un anime mecha, e non potevamo non pescare un’opera al contempo drammatica e ricco di momenti sopra le righe: in Daitarn 3 l’invincibile Haran Banjo pilota un ginormico robottone che sfrutta l’energia solare per sconfiggere i potenti invasori meganoidi, aiutato dalle affascinanti agenti speciali Beauty e Reika.

Little Witch Academia

Akko non è la migliore studentessa in stregoneria, ma la sua vivacità e il suo ottimismo sono ciò che serve per avere successo alla scuola di magia Luna Nova.

Cosa succederebbe se Una strega imbranata o Harry Potter fossero un anime? Qualcosa di molto, molto simile a Little Witch Academia, una serie adorabile per tutte le età che, se siete fan del mondo magico, non potete perdere.

Nana

Due ragazze con lo stesso nome ma molto diverse fra loro si trasferiscono a Tokyo per ricominciare: una è una punk rocker ambiziosa, l’altra è una principessina che sogna l’amore. Finiranno per diventare, contrariamente a ogni aspettativa, migliori amiche e coinquiline, condividendo esperienze di vita altamente formative. Uno dei più appassionanti shojo moderni, dall’estetica e dalle musiche accattivanti e denso di sentimenti autentici. L’unico difetto? Si tratta di un’opera incompiuta: il manga non ha mai vista la fine, lasciando anche l’anime a metà.

Neon Genesis Evangelion

Quindici anni dopo il cataclismatico Second Impact, il giovane Shinji Ikari si unisce controvoglia alla NERV, agenzia paramilitare guidata dal padre, per pilotare uno spaventoso mecha umanoide e combattere contro i mostruosi Angeli invasori. Una delle opere d’animazione più importante e iconica di tutti i tempi, creata per essere fruita su più livelli comprensione. Su Netflix c’è tutta la serie classica e i due film che fungono da finale alternativo. Il “remake” in quattro film, invece, è presente su Amazon Prime Video.

Tutti questi anime vi aspettano all’interno del catalogo di Netflix.