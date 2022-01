Anche Walmart è interessata a NFT, criptovalute e metaverso

Walmart ha depositato una serie di nuovi brevetti e marchi. Tutto fa pensare ad un interesse per il settore degli NFT e delle criptovalute. Cosa bolle in pentola?

Walmart non intende farsi sfuggire la nuova febbre per il metaverso e il cosiddetto Web3. Il colosso dei supermercati in questi giorni ha depositato diversi brevetti e trademark per la vendita di beni digitali. Secondo la CNBC, anche Walmart intende puntare tutto su criptovalute e NFT.

Le aziende, specie se delle dimensioni di Walmart, registrano frequentemente nuovi marchi commerciali, ma questo non implica necessariamente che tutti i nuovi progetti presentati si tradurranno poi in iniziative concrete. Eppure questa volta più di qualche indizio fa pensare che ci sia almeno un po’ di sostanza.

Tanto per iniziare, ha spiegato l’avvocato specializzato in proprietà intellettuale Josh Gerben, il materiale presentato da Walmart è estremamente dettagliato — il che presuppone che la divisione marketing dell’azienda abbia studiato approfonditamente il nuovo settore degli NFT.

Walmart ha confermato l’autenticità dei marchi depositati, spiegando che l’azienda «studia costantemente» come le nuove tecnologie possano rivoluzionare lo shopping. Proprio per questo motivo, continua un portavoce, «Walmart deposita frequentemente nuovi marchi e brevetti».

Per il momento dobbiamo accontentarci di queste dichiarazioni piuttosto vaghe. Giova comunque ricordare che Walmart non è l’unica azienda a star esplorando questo nuovo spazio. GameStop, ad esempio, sta da tempo notoriamente lavorando ad un suo marketplace per gli NFT, in vista della nuova mania per i giochi play-to-earn. Anche Adidas e Nike hanno deciso di puntare sugli NFT: la prima azienda ha già presentato una sua prima collezione di NFT, mentre la seconda ha acquisito una startup specializzata in questo settore.