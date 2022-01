Thor: Love and Thunder: Tessa Thompson racconta la “nuova” Valkyrie

L'attrice Tessa Thompson, interprete di Valkyrie nel Marvel Cinematic Universe, ci spiega i poteri della nuova regina asgardiana in Thor: Love and Thunder.

L’importanza del personaggio di Valkyrie, interpretata da Thessa Thompson nei film del Marvel Cinematic Universe, è esponenzialmente cresciuta da Thor: Ragnarok ad Avengers Endgame, con il personaggio ora alla guida del popolo asgardiano come nuova regina: ecco che l’attrice ci rivela qualcosa di particolare sui nuovi poteri dell’eroina in Thor: Love and Thunder.

Ha delle abilità bizzarre, in verità. Può capire se qualcuno è prossimo a morire, e può portarlo nel Valhalla, che è essenzialmente l’Aldilà. Può resuscitare le persone. Ma quando lo fa, a volte finisce per entrare nei loro corpi. È strano. Può essere piuttosto erotico. E poi ha una forza sovrumana, ed essenzialmente è Dio.

Chissà come vedremo questa sua abilità all’interno del film di Taika Waititi, che del film sarà non solo regista ma anche sceneggiatore, assieme a Jennifer Kaytin Robinson.

Thor: Love and Thunder vedrà anche il ritorno di Chris Pratt nei panni di Peter Quill / Star-Lord, Dave Bautista come Drax il Distruttore, Pom Klementieff come Mantis, e Karen Gillan nei panni di Nebula. Ricordiamo, infatti, che alla fine di Avengers: Endgame il personaggio di Thor si è unito ai Guardiani della Galassia, facendo intuire che i prossimi lungometraggi con protagonisti il character ed il gruppo di supereroi li avrebbero mostrato tutti insieme.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale cinematografiche l’8 luglio.

