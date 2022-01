Spider-Man: Across the Spider-Verse, ci sarà anche lo Spidey di Tom Holland?

Sarà possibile vedere anche lo Spidey di Tom Holland nel film animato sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse? Rispondono i produttori Phil Lord e Chris Miller.

Oramai il nostro amichevole arrampicamuri di quartiere è protagonista di una moltitudine di multiversi: tra No Way Home, What If…? e Spider-Verse oramai tutto è possibile… quindi perché non chiedersi se lo Spidey di Tom Holland potrebbe fare un’apparizione nel prossimo Spider-Man: Across the Spider-Verse? A questa domanda ora rispondono direttamente i produttori Phil Lord e Chris Miller, oltre che lo stesso Holland.

Interrogato al riguardo, Miller ci ha scherzato su:

È un’idea interessante, che non c’era mai venuta prima! Quindi grazie per avercela data, puoi prenderti il merito se dovesse mai accadere.

mentre Lord ha aggiunto:

Semplicemente mi piace che ci siano così tante possibilità in quel che Spider-Man può essere e in chi può essere Spider-Man e in quanti modi diversi possiamo raccontare quella storia.

Allo stesso Holland era stato chiesto, poco tempo fa, cosa ne pensasse di questa opportunità:

Amy [Pascal, la produttrice Sony che lo segue per Spider-Man e Uncharted] me l’ha chiesto sul set [di Spider-Man: No Way Home] ma poi nessuno si è fatto più sentire. Io ci voglio essere. Sì, amo quei film.

Essendo un film d’animazione, certe cose andrebbero preparate con largo anticipo, a differenza di un cameo in un live-action, che può essere girato e inserito anche all’ultimo momento: con il film in uscita a ottobre è davvero improbabile che, se l’accordo fosse previsto, non sia già stato tutto approntato. In tal caso, le interviste sarebbero un bluff e, oramai, questo genere di dichiarazioni le prendiamo molto con le pinze, viste le ultime, eccellenti, partecipazioni. Staremo a vedere.

Il film, che vedrà nuovamente protagonisti Miles Morales e Gwen Stacy (insieme a un rinnovato team di “Ragni”), uscirà nelle sale americane il 7 ottobre 2022: non è ancora stata comunicata la data ufficiale italiana.

La sceneggiatura è a cura di Phil Lord & Christopher Miller e David Callaham, mentre il film è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

