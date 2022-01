iPhone SE 2022: spuntano i presunti render dei nuovi modelli

Siamo ancora in attesa di scoprire quando finalmente Apple avrà modo di ufficializzare al mondo i suoi iPhone SE 2022, o iPhone SE 3 che dir si voglia, visto che al momento tutto sembra tacere in tal senso. In realtà moltissimi report e rumor sui device in questione non sono mancati nel corso degli ultimi mesi, ed è infatti molto probabile che il colosso abbia modo di svelare il tutto nel corso di una presentazione dedicata durante quest’anno.

Mentre è possibile che il tutto sia ancora molti mesi distante, visto che il palcoscenico degli iPhone 14 che verosimilmente avrà luogo a settembre è molto papabile, sono arrivate nuove informazioni relative al design dei prossimi gioiellini budget. A quanto pare, Xleaks7, come riportato sulle pagine di PhoneArena, ha anticipato il fatto che i dispositivi si presenteranno davvero con un design simile a quanto visto con gli iPhone 11, come potete vedere nella foto presente in copertina all’articolo.

C’è da dire che un recente report aveva visto negativamente la questione, pensando invece al fatto questi sarebbero potuti somigliare maggiormente a un modello più vecchio, come approfondito in questo articolo, e quanto visto in quest’occasione differisce quindi dal suggerimento. C’è da dire che, per quanto la fonte risulti generalmente attendibile, potrebbe esserci confusione in tal senso, o semplicemente non è da escludere che Apple abbia cambiato i suoi piani in corso d’opera.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni sul tutto, considerando che la nuova serie dovrebbe presentarsi con davvero tante potenzialità, offrendo all’interno il chip A15 Bionic visto con gli iPhone 13 e supportando il 5G. Sembra invece che per un redesign completo della serie budget di Apple che continua a venire curata nel corso degli anni servirà attendere fino al 2024, ne abbiamo parlato in questo articolo.