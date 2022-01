iPhone SE 3: Apple userà il design degli iPhone 8?

A quanto pare, Apple potrebbe usare il design degli iPhone 8 per gli iPhone SE 3, come riportato dal noto leaker Dylandkt, che va contro le precedenti informazioni.

Si parla da tempo dei nuovi iPhone SE 3, dispositivi che Apple non ha ancora avuto modo di annunciare, e che però verosimilmente potremo toccare con mano già nel giro di qualche mese, nel caso in cui i piani continuassero come i report suggeriscono. Stando a un nuovo report, i dispositivi si presenteranno con un look diverso dalle precedente serie del 2020, anche se a quanto pare Apple ha adottato per l’aspetto di un “vecchio” modello di iPhone.

Si parlava fino a qualche tempo fa del fatto che i nuovi gioiellini sarebbero risultati simili agli iPhone 11, ma invece il colosso avrebbe adottato per un design simile a quello degli iPhone 8. Ovviamente, il tutto potrebbe non fare particolarmente felici gli utenti che non vedevano l’ora di poter acquistare un dispositivo budget ma dal look moderno, sempre che ovviamente quanto riportato dal noto leaker Dylandkt e ripreso da TechRadar venga in futuro confermato dal colosso, e va infatti per ora preso con le pinze.

Stando a quel che sappiamo, i nuovi gioiellini si presenteranno infatti con delle specifiche tecniche pronte a mettere a dura prova la concorrenza, dato che dovrebbe essere incluso all’interno il SoC A15 Bionic degli iPhone 13, e che a quanto pare avremo a che fare con i primi dispositivi della serie SE a offrire il 5G. Il noto insider Mark Gurman ha da poco parlato anche di questi, elencando i prodotti che Apple dovrebbe lanciare nel corso del 2022, abbiamo approfondito le novità nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link.

Restiamo in ogni caso in attesa di novità da parte del colosso di Cupertino, che avendo molti prodotti in serbo per gli utenti potrebbe tenere diversi eventi nel corso del 2022, prima di mostrare forse i nuovi gioiellini nel mese di settembre assieme alla serie degli iPhone 14.