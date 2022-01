iPhone SE: sembra che dovremo aspettare il 2024 per un nuovo design

Abbiamo da poco parlato dei nuovi iPhone SE 5G, i quali, oltre che supportare il nuovo standard come suggerisce il nome, dovrebbero presentarsi con ottime potenzialità e un prezzo budget, continuando quanto visto con la serie targata Apple. Tuttavia, il leaker Dylandkt non ha suggerito solamente che il design dei nuovi gioiellini potrebbe somigliare a quello degli iPhone 8, non quindi a quello degli iPhone 11 come suggerito precedentemente.

Come potete leggere nel Tweet presente qui di seguito, ci troviamo davanti a una prima finestra di lancio per quel che riguarda anche l’iPhone SE successivo al prossimo, che stando al leaker verrà infatti rilasciato nel corso del 2024, fra quindi circa 2 anni, e si presenterà questa volta con un design del tutto nuovo. Non ci sono per ora accenni a quale tipo di estetica Apple si ispirerà per il gioiellino, sempre che il tutto venga confermato nel corso dei prossimi anni, considerando che per ora abbiamo a che fare ancora con informazioni non confermate.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

Al momento, le possibilità che il colosso di Cupertino rilasci un nuovo iPhone SE nel corso del 2022 non sono di certo basse, visto che anche il noto insider Mark Gurman ha parlato positivamente della questione. Abbiamo approfondito tutti i prodotti che Apple dovrebbe rilasciare nel corso di quest’anno, almeno stando al giornalista di Bloomberg, nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.

Non sappiamo in ogni caso ancora quando il tutto potrebbe venire presentato, ed è infatti possibile che risulterà necessario attendere la classica presentazione di dicembre per vedere arrivare il prossimo iPhone SE 5G assieme ai presunti iPhone 14. Restiamo in attesa di novità, sperando che la compagnia informi presto i fan di un prossimo evento pieno di novità per celebrare l’inizio del nuovo anno.