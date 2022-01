Moon Knight: il teaser che annuncia l’uscita del trailer di lunedì

Hulu ha lanciato su Twitter il teaser di Moon Knight, e nel filmato ha annunciato l’uscita lunedì su ABC del trailer della serie TV Marvel durante le Super Wild Card dell’NFL. Nel filmato possiamo vedere alcune brevi scene che mettono al centro il personaggio di Oscar Isaac.

Ecco il teaser dedicato a Moon Knight.

Tune in MONDAY for the world trailer premiere of the all-new @disneyplus original series, @marvelstudios’ #MoonKnight 🌙 during the NFL Super Wild Card matchup on @espn/@abcnetwork. pic.twitter.com/p248BIAcM7

— Hulu (@hulu) January 15, 2022