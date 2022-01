Justice League U: in sviluppo una serie DC Comics per The CW con David Ramsey

A quanto pare l’Arrowverse continuerà ad espandersi, considerando che è in lavorazione per The CW una serie TV dedicata alla Justice League U con David Ramsey protagonista. L’interprete ha vestito i panni di John Diggle nel telefilm di Arrow, e ritornerà con il suo character per formare una squadra di supereroi.

Per il progetto Justice League U il personaggio di John Diggle ingaggerà cinque giovani metaumani che vivranno sotto copertura come studenti universitari. Diggle farà da mentore ai giovani per fare in modo che in futuro possano diventare dei veri e propri supereroi.

Lo stesso David Ramsey, oltre a fare da protagonista nella serie TV Justice League U, dirigerà anche l’episodio pilota. Il suo personaggio, oltre che apparire in Arrow, è comparso anche nei telefilm Supergirl, Legends of Tomorrow, The Flash, Batwoman e Superman & Lois. Ricordiamo che Ramsey ha già partecipato a serie come Dexter e Blue Bloods.

A lavorare sulla serie ci sarà Michael Narducci, che ha già partecipato a progetti come Superma & Lois, Vampire Diaries, The Originals e Grey’s Anatomy, mentre tra i produttori ci sarà Zoanne Clack. Gli altri produttori saranno la Berlanti Productions e la Warner Bros. Television, Greg Berlanti, Sarah Schechter, David Madden e Geoff Johns.