Exynos 2200 sembra battere gli Snapdragon 8 Gen 1 in multi-core

Samsung ha da poco confermato il rinvio della presentazione dei suoi nuovi SoC Exynos 2200, ma a quanto pare i dispositivi che si mostreranno al mondo nel giro di poco tempo avranno davvero molto da dimostrare, come da poco ripreso sulle pagine di GizChina.

Pare che i device in questione, al contrario di quanto era noto fino a qualche tempo fa, non verranno inclusi in nessuno dei nuovi Samsung Galaxy S22, ma che invece questi si presenteranno con gli Snapdragon 8 Gen 1, che potrebbero avere una marcia in meno per quel che riguarda il processore, nello specifico nel campo del multi-core.

A svelare il tutto è la piattaforma di Geekbench, la quale ha svelato che pare esserci uno scarto in positivo di oltre 200 punti in multi-core per i gioiellini targati Samsung rispetto ai nuovi top-end Qualcomm, seppur questi abbiano invece 200 punti in più in single-core.

Va specificato che si tratta per ora di informazioni ancora non ufficiali, e che anzi abbiamo a che fare con modelli non pensati per il rilascio globale in quanto di testing, i quali potrebbero avere performance leggermente diverse rispetto a quanto vedremo nei futuri telefoni che ospiteranno gli Exynos 2200.