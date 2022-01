Chuwi MiniBook X è il primo laptop con fotocamera punch-hole

Come confermato ufficialmente, il mondo dei laptop è pronto a ospitare fotocamere punch-hole, grazie al nuovo device Chuwi che prende il nome di MiniBook X.

Con il debutto dei nuovi MacBook Pro, abbiamo visto arrivare sui portatili dei veri e propri notch, che tra le altre cose sono stati apprezzati da molti utenti, seppur ci siano molti detrattori di questa interfaccia, a cui Apple sta sicuramente pensando per dei prossimi modelli. Mentre quindi le fotocamere dei dispositivi vengono racchiuse in questo tipo di riquadri, nella maggior parte dei casi, c’è chi ha anche pensato all’alternativa che vediamo sempre più comunemente negli smartphone.

Parliamo nello specifico di Chuwi, azienda in crescita che ha confermato lo sviluppo del primo laptop con una fotocamera punch-hole. Si parla della tecnologia che – come il nome suggerisce – riguarda solamente la presenza di un piccolo foro sullo schermo che ospita la fotocamera, e che quindi verosimilmente occupa meno spazio e risulta meno ingombrante, venendo infatti comunque posta al centro dell’immagine.

Il dispositivo si presenta – come da tradizione della compagnia – con un prezzo budget, e può essere acquistato sul sito ufficiale del colosso (lo trovate a questo link), ottenendo anche un coupon per pagare 550$ circa. Lo schermo con l’aggiunta della punch-hole si presenta con dimensioni di 10,5 pollici, offrendo risoluzione 2K retina, e presentando la fotocamera di nuova generazione per laptop nella parte a sinistra, con l’obiettivo verosimilmente di risultare quanto meno ingombrante possibile.

Per quel che riguarda le specifiche di questa, il risultato non è esattamente il massimo, visto che si parla di 5 MP con risoluzione HD supportata, comunque sufficiente al fine di effettuare chiamate e riunioni senza l’utilizzo di dispositivi esterni.

Resta ovviamente da vedere se il colosso in crescita avrà modo di far scoppiare questa moda e portare anche ulteriori compagnie verso la strada delle punch-hole nel mondo dei laptop, o se il progetto non riuscirà a colpire l’utenza al punto da scatenare un trend.