Spotify ha chiuso il suo primo studio dedicato ai podcast

Pessima situazione per lo Studio 4 di Spotify, noto anche come Spotify Studio, l’unico aperto proprio dalla compagnia, al contrario degli altri che sono stati invece acquisiti, che a partire dal 21 gennaio 2022 verrà chiuso. Il tutto è stato riportato sulle pagine di The Verge, con diversi dettagli dalla segnalazione di un dipendente, seppur al momento il colosso dell’ascolto non abbia avuto modo di commentare la situazione.

Parliamo di diversi problemi che hanno riguardato il piccolo satellite della compagnia, visto che ci sono stati problemi relativi al riconoscimento di un valore nelle serie di podcast prodotte, tanto che i dipendenti stessi si sarebbero chiesti a più riprese quale sarebbe stato il proprio futuro. Per quel che riguarda il futuro di questi (si tratta di un totale di 15 membri dello studio circa), con la chiusura del tutto, la situazione è tutt’altro che rosea.

È stato infatti confermato che diversi verranno assegnati a ulteriori produzioni e studi, sperando ovviamente che gli altri abbiano modo di registrare risultati migliori nel corso del tempo, ma per alcuni non c’è stata altra soluzione all’infuori del licenziamento, con un paio di mesi pagati e con la possibilità di accedere alle bacheche lavori interne per provare a ottenere un nuovo posto nella compagnia.

Per quel che concerne i podcast che vengono gestiti dallo studio, la situazione non è ancora molto chiara, ma sappiamo per certo che Dissect continuerà, come confermato sulla piattaforma di Twitter in via ufficiale, restando in collaborazione Spotify per tutti i successivi episodi, almeno al momento.

Thank you to all who’ve reached out after news broke that Spotify is sunsetting one of its pod studios.

One article gives the impression that Dissect is being canceled. That is 100% NOT the case.

Dissect is NOT going anywhere. I will continue the show as usual with Spotify. https://t.co/JDRqunh7Ix

— Dissect Podcast (@dissectpodcast) January 11, 2022