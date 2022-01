Samsung Galaxy Home Mini 2 starebbe per arrivare a sorpresa

A quanto pare, Samsung potrebbe essere al lavoro su dei nuovi smart speaker, si parlerebbe proprio dei Galaxy Home Mini 2. Ad anticipare il tutto p l’insider Max Jambor, che sulla piattaforma di Twitter ha varato questa possibilità, spiegando che il lancio dei nuovi articoli non è molto lontano. C’è da dire che purtroppo non c’è stato alcun accenno a possibili date d’uscita o finestra di lancio, come anche a dettagli in merito a quello che il dispositivo potrebbe offrire. Potete vedere il Tweet appena accennato qui di seguito.

Galaxy Home Mini 2 (SM-V320) isn't too far away anymore, I can tell you that😉 pic.twitter.com/xtV6z4645Y — Max Jambor (@MaxJmb) January 12, 2022

In attesa dell’arrivo di un teaser, di una prima immagine del nuovo gioiellino, o magari dell’annuncio ufficiale della compagnia, ricordiamo che abbiamo a che fare con dei dispositivi della serie Galaxy Home, la quale però – come molti ricorderanno – non ha avuto particolarmente successo nel corso degli ultimi anni, considerando anche tra le altre cose che il Galaxy Home Mini non è mai arrivato in Italia.

Ciò non implica che lo stesso destino toccherebbe anche al dispositivo in questione, il quale potrebbe essere infatti rilanciato a breve in salsa completamente diversa, arrivando in tutto il mondo e offrendo potenzialità in linea con il resto dell’offerta del mercato. Va comunque specificato che al momento abbiamo a che fare con semplici voci di corridoio, e che non è ancora arrivata alcuna conferma da parte del colosso sudcoreano, il quale potrebbe invece avere modo di presentare al mondo il dispositivo nel corso di un prossimo evento.

C’è da dire che al momento Samsung sembra impegnata particolarmente su altri fronti, visto che la presentazione degli Exynos 2220 è stata per qualche motivo rinviata, e sembra infatti che avremo a che fare con dei Samsung Galaxy S22 con all’interno dei System on a Chip Snapdragon 8 Gen 1 in tutto il mondo. Abbiamo approfondito la questione nell’articolo che trovate a questo link.