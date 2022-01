Nuovi ritardi per il Tesla Cybertruck, il pickup elettrico slitta nel 2023

L'entrata in produzione del nuovo Tesla Cybertruck è stata posticipata ancora una volta. E nel frattempo la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

L’entrata in produzione dell’attesissimo Tesla Cybertruck potrebbe venire posticipata ulteriormente. La produzione del pickup elettrico ad alte prestazioni è ora attesa nel 2023. Non più tardi del primo trimestre, sostiene un articolo dell’agenzia stampa Reuters.

Tesla dovrebbe dare nuove informazioni sulla roadmap dei suoi prodotti al termine della prossima earning call con gli investitori, fissata per il 26 gennaio. In passato i dirigenti di Tesla e lo stesso Elon Musk avevano lasciato intendere che la produzione del pickup – considerate le condizioni attuali – non era una priorità, dato che la precedenza sarebbe stata data alla Tesla Model Y.

Il Tesla Cybertruck verrà assemblato nella nuova Gigafactory texana. La stessa fabbrica ospiterà anche la produzione del crossover elettrico e sappiamo già da diversi mesi che le prime linee di produzione che entreranno in funzione saranno proprio quelle dedicate alla Model Y.

Ma anche nel 2023, almeno inizialmente la produzione del Cybertruck sarà estremamente limitata. Chi ha già prenotato il veicolo deve quindi rassegnarsi a lunghi tempi d’attesa.

Tesla, continua Reuters, vuole poi prendersi ulteriore tempo per migliorare la qualità del veicolo. Soprattutto perché la concorrenza nel segmento dei pickup elettrici è ormai agguerritissima — si pensi anche solo al nuovo Hummer EV.