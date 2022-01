Iliad, debutto nella telefonia fissa + fibra vicinissimo. Arriva il primo teaser sui social

Ormai ci siamo: Iliad sta per portare la sua prima offerta per la linea fissa anche in Italia. Su Twitter spunta un primo teaser, l'AD Levi: "massima trasparenza".

Ormai ci siamo: Iliad si prepara ad annunciare la sua prima offerta per la linea fissa. Come è noto, l’azienda francese da tempo lavora per portare una sua offerta linea fissa + fibra anche in Italia. L’Amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha spiegato che l’offerta verrà lanciata tra pochissimo. Questione di poche settimane.

E nel frattempo gli account social ufficiali di Iliad Italia scaldano i motori. Un’immagine teaser anticipa la nuova offerta, al grido di “Siete pronti per una nuova rivoluzione?”.

Iliad Italia può già contare su 8 milioni di clienti, occupando oltre il 10% delle quote del mercato italiano della telefonia mobile. Proprio per questi ottimi successi, e per il fatto che grazie alle sue offerte semplici e vantaggiose l’operatore ha già un pubblico di clienti fedelissimi, le aspettative per la prima offerta per la rete fissa di Iliad sono particolarmente alte.

Senza voler entrare in dettagli, che leggerete al momento del lancio, dico che le nostre offerte saranno coerenti con i valori di semplicità, trasparenza e chiarezza di iliad. Credo che le persone vogliano sapere cosa stanno pagando

ha promesso Levi durante un’intervista pubblicata da Il Sole 24 Ore.

Nel frattempo Iliad ha già aggiornato anche il suo sito ufficiale, aggiungendo la stessa grafica condivisa su Twitter.