Degrassi: HBO Max sviluppa il reboot della serie TV

HBO Max ha confermato lo sviluppo di una serie TV reboot basata su Degrassi, che farà il suo debutto nel 2023 e consisterà in dieci episodi complessivi. Gli showrunner della nuova serie saranno Lara Azzopardi (The Bold Type, Mary Kills People) e Julia Cohen (Riverdale, A Million Little Things, The Royals).

Il reboot di Degrassi per HBO Max è stato descritto come un teen drama che mette al centro un nuovo gruppo di adolescenti che vivono degli eventi capaci di dividerli o di separarli. Si tratta di uno show che entra nel profondo di caratteri e personaggi complessi, alla ricerca di una normalità, di speranza ed amore.

La produzione del reboot di Degrassi inizierà quest’estate a Toronto. Gli showrunner Azzopardi e Cohen hanno dichiarato sul progetto:

Ciò che ci entusiasma maggiormente è il fatto di poterci concentrare sullo sviluppo di un dramma seriale. Siamo onorati di poter lavorare su questa serie tanto amata dandole una nuova vita.

La serie su Degrassi ha avuto vari adattamenti nel corso dei decenni: in precedenza ci sono stati The Kids of Degrassi Street (1979-1986), Degrassi Junior High (1987-1989), Degrassi High (1989-1991), Degrassi: The Next Generation (2001-2015) e Degrassi: Next Class (2016-2017). Degrassi: The Next Generation è andata in onda in Italia, dividendosi tra Italia 1 ed MTV, ed ha ancora le ultime cinque stagioni inedite.