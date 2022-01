Batgirl: le foto dal set rivelano la presenza di Vicki Vale e di un gruppo di villain molto attesi

Le foto che arrivano dal set di Batgirl stanno rivelando diversi dettagli interessanti sul lungometraggio di HBO Max. Tra questi sono state mostrate alcune immagini che rivelano i titoli di giornali e riviste di Gotham City che mostrano la presenza di alcuni particolari character: tra questi ci sono la giornalista Viki Vale ed un gruppo di villain molto attesi.

(ATTENZIONE: SPOILER SU BATGIRL)

Nelle immagini possiamo vedere il nome di Viki Vale messo in primo piano sul giornale “Gotham Life”, e poi ancora il “Gotham Tattler” che dedica la copertina alla Corte dei Gufi. Se i celebri villain di Batman apparissero in Batgirl si tratterebbe del loro esordio in un lungometraggio DC Comics. Ricordiamo che la Corte dei Gufi è comparsa per la prima volta nei fumetti nel 2011 nei The New 52. Mentre Viki Vale è stata la protagonista del primo Batman di Tim Burton. Ecco le immagini dedicate.

La notizia più importante riguardante il film su Batgirl è quella della presenza di Michael Keaton nel cast. Il casting di Keaton nel film di Batgirl è ufficiale, anche se, in realtà, non è ancora stato specificato se l’attore vestirà ancora i doppi panni di Bruce Wayne e Batman: potrebbe essere un inside joke e interpretare qualcun altro, per quanto potrebbe sembrare strano e, tutto sommato, fuori luogo, dopo che lo vedremo, per l’appunto, in The Flash insieme a un’altra versione del personaggio, quella di Ben Affleck.

In Batgirl Leslie Grace sarà Barbara Gordon / Batgirl e dovrà vedersela contro il Firefly di Brendan Fraser, mentre Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora svelato. Il film arriverà su HBO Max tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2023.