Batgirl: Michael Keaton entra nel cast del film DC per HBO Max

Nel cast del film televisivo in produzione per HBO Max e dedicato alla supereroina Batgirl emerge ora un nome eccellente: quello di Michael Keaton, ovvero... Batman.

Warner Bros. non sembra intenzionata a chiarire le idee dei suoi spettatori molto presto, in materia di supereroi DC al cinema e in tv, tra la sequela di annunci degli ultimi tempi e un’apparente poca chiarezza sulla continuity tra i vari progetti. Tra questi dobbiamo contare anche il film tv per HBO Max dedicato a Batgirl, che vedrà ora tra i suoi interpreti nientemeno che Michael Keaton, storico Batman per Tim Burton e di ritorno nel ruolo per il prossimo film di Flash.

La notizia del casting di Keaton nel film di Batgirl è ufficiale, anche se, in realtà, non è ancora stato specificato se l’attore vestirà ancora i doppi panni di Bruce Wayne e Batman: potrebbe essere un inside joke e interpretare qualcun altro, per quanto potrebbe sembrare strano e, tutto sommato, fuori luogo, dopo che lo vedremo, per l’appunto, in The Flash insieme a un’altra versione del personaggio, quella di Ben Affleck. Tutto potrebbe essere, ora che il concetto di Multiverso è stato sdoganato presso il grande pubblico.

C’è però anche da ricordare che il nuovo film non dovrebbe essere in continuity con il resto del DC Expanded Universe della Justice League con Affleck al suo interno, anche se lo stesso Commissario Gordon, padre della protagonista, sarà interpretato da J.K. Simmons, che lo ha già interpretato proprio nel DCEU. Staremo a vedere.

Per ora non sappiamo granché sulla trama, ma abbiamo alcuni altri nomi del cast: Leslie Grace sarà Barbara Gordon / Batgirl e dovrà vedersela contro il Firefly di Brendan Fraser, mentre Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora svelato. Il film arriverà su HBO Max tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2023.

