Android 12L è stato messo alla prova su un Lenovo P12 Pro

Il sistema operativo Android 12L, legato nello specifico al mondo dei tablet, è stato da poco annunciato, e degli utenti hanno finalmente avuto modo di mettere alla prova le sue funzionalità, visto il lancio del Lenovo P12 Pro che sembra fatto su misura per provare le potenzialità del nuovo OS di Google grazie al supporto ufficiale.

C’è purtroppo da dire però che al momento i primi commenti non sono buoni, visto che si parla nello specifico di un sistema non particolarmente comodo, almeno sul gioiellino di Lenovo. Pare infatti che l’impressione sia quella di avere a che fare con un sistema quasi non compatibile ufficialmente, seppur la build utilizzata sia stata approvata da Lenovo. Potete vedere qui di seguito il nuovo menu delle notifiche.

Seppur questo occupi l’intero schermo, è stato infatti sottolineato che si ha modo di accedere a un maggior numero di informazioni in via veloce, e che in generale il dispositivo può risultare maggiormente comodo per via delle funzionalità legate al multitasking maggiormente agevoli.

Va comunque sottolineato che ci troviamo davanti a una versione per sviluppatori non ancora stabile e disponibile per tutti, e che sicuramente il sistema per tablet potrà essere perfezionato in futuro al fine di dare il meglio.