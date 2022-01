Xiaomi Mix Fold 2: svelati refresh rate e risoluzione degli schermi?

Non abbiamo ancora scoperto dettagli ufficiali in merito al nuovo Xiaomi Mix Fold 2, che a quanto pare potrebbe essere ormai pronto per essere annunciato da parte del colosso cinese, il quale ha di sicuro in serbo diverse sorprese per i fan. Si tratterebbe di un ulteriore tentativo di entrare nel mercato dei pieghevoli in seguito al primo modello, considerando però che questo è ora sempre più grande, e inizia anzi a diventare lo standard per molti udenti.

Un novo report ripreso sulle pagine di GizChina ha fornito i primi dettagli in merito allo schermo pieghevole che questo dovrebbe includere, verosimilmente con risoluzione 2K e un refresh rate di 120 Hz, per maggiore fluidità (e un impatto maggiore sulla batteria a dirla tutta). Dopo che il database IMEI ha anticipato l’esistenza del dispositivo, ci troviamo davanti a una conferma relativa al display, di cui però non è ancora stata menzionata la risoluzione esatta.

Stando a quel che sappiamo, Xiaomi opterà per l’inserimento di una fotocamera punch-hole nel dispositivo, verosimilmente posta nella parte alta dello schermo com’è abitudine della compagnia. Dovrebbe a quanto pare essere incluso un refresh rate alto anche per quel che riguarda il secondo schermo, mentre per quel che concerne la finestra di lancio si parla della seconda metà di quest’anno, sempre che il tutto continui secondo i piani.

Staremo a vedere se il tutto verrà infine confermato nel corso dei prossimi mesi da parte della compagnia, che avrà nel caso modo di annunciare anche le specifiche interne del gioiellino, fra batteria e System on a Chip. Un ulteriore report ha anticipato che a occuparsi dei nuovi schermi dello Xiaomi Mix Fold 2 (sempre che sia questo il nome) potrebbe essere invece il colosso sudcoreano Samsung, abbiamo approfondito la questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link.