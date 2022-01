The Girl Before: il trailer della miniserie di HBO Max

Il 10 febbraio arriverà su HBO Max la miniserie TV The Girl Before, basata sul romanzo di JP Delaney: ecco il trailer.

13—Gen—2022 / 10:31 AM

HBO Max ha diffuso il trailer di The Girl Before, la miniserie TV che arriverà dal 10 febbraio e che avrà come protagonista Gugu Mbatha-Raw. Si tratta di un racconto thriller basato su un romanzo di successo.

Ecco il trailer di The Girl Before.

Il progetto, composto da quattro episodi, segue la storia di Jane (Mbatha-Raw), una donna traumatizzata che si innamora di una straordinaria casa minimalista e rimane affascinata dall’architetto (Oyelowo) che l’ha originariamente progettata. Ma quando scopre che un’altra donna che aveva un passato simile al suo è morta nella stessa proprietà di One Folgate Street tre anni prima, inizia a chiedersi se la storia non si stia per ripetere con lei.

The Girl Before è stato annunciato a marzo 2021, ed è basato sul romanzo bestseller di JP Delaney, che ha già venduto oltre un milione di copie da quando è stato pubblicato nel 2016. Delaney ha adattato il libro assieme a Marissa Lestrade (Deep State, Casualty) che ha co-scritto la miniserie. Lisa Brühlman (Servant, Killing Eve) ha diretto la miniserie e fatto da produttrice esecutiva. Gli altri membri del cast sono Jessica Plummer, Ben Hardy, Rakhee Thakrar, Amanda Drew e Ian Conningham.

L’appuntamento quindi è per il 10 febbraio negli Stati Uniti su HBO Max.