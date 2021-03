Jessica Plummer si è unita a Gugu Mbatha-Raw e David Oyelowo nel cast della serie tv limitata The Girl Before, targata HBO Max e BBC One.

L’attrice Jessica Plummer si è unita a Gugu Mbatha-Raw e David Oyelowo nel cast della serie tv limitata The Girl Before, targata HBO Max e BBC One. Deadline ha rivelato che il progetto è un adattamento cinematografico del romanzo, un thriller psicologico, più venduto della scrittrice JP Delaney lo scorso gennaio. Jessica Plummer interpreterà Emma in The Girl Before. Questo ruolo, tenendo conto della sua carriera recente, rappresenta per l’attrice uno dei più importanti, insieme a quello ottenuto nella soap opera della BBC EastEnders.

Il progetto, composto da quattro episodi, segue la storia di Jane (Mbatha-Raw), una donna traumatizzata che si innamora di una straordinaria casa minimalista e rimane affascinata dall’architetto (Oyelowo) che l’ha originariamente progettata. Ma quando scopre che un’altra donna che aveva un passato simile al suo è morta nella stessa proprietà di One Folgate Street tre anni prima, inizia a chiedersi se la storia non si stia per ripetere con lei.

Il personaggio di Emma, interpretato da Jessica Plummer, è descritto così:

Amante del divertimento e sicura di sé, Emma è bloccata in un lavoro di marketing insoddisfacente ed è ancora meno soddisfatta del suo partner. Per lei, i muri di pietra di One Folgate Street rappresentano sicurezza, protezione e rinnovamento. Ma Emma sta nascondendo un oscuro segreto e, vivendo nella pentola a pressione che è One Folgate Street, la verità alla fine verrà fuori.

Marissa Lestrade sta co-scrivendo i quattro episodi della serie tv, mentre la regista di Killing Eve, Lisa Brühlmann, dirigerà il progetto di cui Rhonda Smith è la produttrice. I produttori esecutivi includono Eleanor Moran, Rory Aitken e Ben Pugh per la casa di produzione 42, Ben Irving per la BBC e Brühlmann.

