Panini Comics annuncia un aumento dei prezzi dei fumetti per la mancanza di materie prime

Panini Comics ha da poco annunciato che i prezzi di alcuni dei fumetti e delle pubblicazioni della casa editrice subiranno un aumento a causa dei problemi legati all’approvvigionamento delle materie prime, e tra queste vi è anche la carta.

Ecco il comunicato di Panini Comics pubblicato oggi, 13 gennaio, attraverso i social:

Cari lettori e lettrici,

la situazione di grande difficoltà di questi ultimi due anni ha determinato, come ormai ben saprete, una serie di problemi legati all’approvvigionamento di materie prime, nonché sensibili rincari sulla carta e più in generale sui costi di produzione, ormai non più sostenibili, dei nostri libri e fumetti. Queste circostanze porteranno all’aumento di prezzo di alcune nostre pubblicazioni, a partire dai prossimi mesi.

Nell’affrontare questa pesante ondata di rincari delle materie prime, sarà tuttavia nostra premura limitare il più possibile l’entità di questi aumenti.