iPhone 14 Pro: il design con doppia punch-hole confermato da un analista

Stando a quel che sappiamo, Apple potrebbe svelare i suoi prossimi iPhone 14 nel mese di settembre, continuando la propria tradizione come avvenuto fino a oggi, seppur al momento non ci sia alcuna informazione ufficiale in merito ai dispositivi in questione. Parliamo però di diversi report e previsioni di mercato che non mancano di certo, visto che da poco anche il noto analista del settore Ross Young si è trovato a parlare del comparto fotocamere frontale degli iPhone 14 Pro.

Dopo aver inserito il notch nei suoi nuovi MacBook Pro infatti, pare che Apple possa lasciar stare l’idea per i prossimi dispositivi, optando invece per una soluzione ben diversa e mai vista fino a oggi. Nello specifico, pare che la compagnia opterà con un design con doppia punch-hole, le quali sarebbero accompagnate anche da un piccolo foro poco visibile, ma comunque notabile nella parte superiore dei dispositivi, almeno per quel che concerne i modello Pro e Pro Max della prossima serie.

Al momento, non è chiaro se la compagnia avrà modo nel breve periodo di risolvere una volta per tutte la situazione, accontentando l’utenza grazie all’implementazione di fotocamere invisibili poste sotto allo schermo. Per il momento pare che dovremo convivere con l’applicazione di ulteriori soluzioni, seppur forse meno ingombranti rispetto a quanto visto con i notch, che ancora continuano a non essere apprezzati da gran parte dell’utenza.

Potremmo aver già visto una prima foto (render) riguardante le fotocamere dei nuovi gioiellini realizzati da Apple, visto che delle presunte foto sono apparse in rete. Abbiamo approfondito le presunte novità nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link, in attesa di conferme ufficiali da parte della compagnia e di ulteriori render che possano fare chiarezza su tutti i nuovi modelli in arrivo quest’anno.